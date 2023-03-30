У Тернопільській області суд відправив на громадські роботи чоловіка, який заборгував дітям аліменти.

Про це йдеться у повідомленні Теребовлянського райсуду, передає Галас.

Внаслідок ухилення від сплати встановлених рішенням суду аліментів на утримання дітей в період з квітня 2021 року по лютий 2022 року виникла заборгованість у сумі 27589 грн, що сукупно складає суму більшу суми виплат за три місяці відповідних платежів.

Загальна сума заборгованості по сплаті аліментів на утримання неповнолітніх дітей за період з вересня 2012 року по листопад 2022 року становить 162949,69 грн.

Суд визнав чоловіка винним та відправив його на 80 годин громадських робіт.