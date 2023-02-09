До співробітників відділення поліції №3 селища Гусятин звернувся житель села Оленівка Чортківського району із заявою про шахрайство. Невідомі заволоділи його коштами в сумі понад триста євро.

Зі слів заявника, йому в приватні повідомлення надійшло звернення від невідомої особи з проханням стати спадкоємцем майна. Незнайомець назвався громадянином Німеччини, написав, що важко хворий, має в банку 310 250 євро і хоче передати їх комусь. Житель Чортківщини погодився прийняти спадок, але мав оплатити 315 євро якомусь співробітнику суду за його послуги. Чоловік виконав умову, та спадку не отримав.

Поліцейські застерігають краян від подібного роду шахрайства і закликають не вестися на спокусливі пропозиції, якщо від вас вимагають сплатити якісь кошти.