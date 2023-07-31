Мешканець Тернопільщини відмовився від мобілізації, бо так порадили родичі: як його покарали

У Тернопільській області чоловік відмовився від мобілізації за порадою родичів. За це його засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, чоловік у квітні 2023 року отримав повістку та був визнаним придатним до військової служби. Проте він відмовився від мобілізації.

На засіданні суду, підозрюваний провину визнав та розповів, що він у квітні отримав повістку, проте вдома за порадами родичів вирішив відмовитись від служби в армії. Житель Тернопільщини сходив до військкомату та повернув повістку назад. Він додав, що уже воював в АТО. Чоловік розкаявся та пообіцяв подумати щодо служби за мобілізацією.

Суд визнав його винним та засудив до 3 років позбавлення волі.