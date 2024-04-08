У Тернопільській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який побив дружину, а потім і копа.

Про це йдеться у вироку Підволочиського райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, підозрюваний спочатку побив свою дружину. А коли вона викликала поліцію, то накинувся і на патрульного.

На суді чоловік вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив, що 23 листопада 2023 року між ним та дружиною під час словесного конфлікту зловив її за ліву руку та заламав за спину. У подальшому коли приїхав працівник поліції то попросив його залишити приміщення будинку, а коли він відмовився, після словесної перепалки наніс удар кулаком правої руки в обличчя. У вчиненому щиро розкаявся, шкоду відшкодував, просить суворо не карати, подібне не повториться.

Суд засудив його до іспитового терміну.