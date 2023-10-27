Мешканець Тернопільщини отримував гроші за проживання переселенців, котрі вже давно від нього поїхали

Дедалі частіше поліцейські Тернопільщини документують випадки шахрайств, коли жителі області звертаються за відшкодуванням матеріальної допомоги за надання житла для внутрішньо переміщених осіб, котрі у них не проживають.

Декілька фактів було задокументовано у Тернопільському районі та в Чорткові, а нещодавно кримінальне провадження щодо місцевого жителя, котрий шляхом обману заволодів декількома тисячами бюджетних коштів, розпочали співробітники відділення поліції у місті Заліщики.

Як стало відомо, 55-річний чоловік отримував адресну допомогу від держави, вказавши неправдиві дані про тимчасове проживання у його помешканні внутрішньо переміщених осіб. Поліцейські встановили, що раніше у заліщанина дійсно проживали люди з територій, де велися бойові дії, проте вже тривалий час вони там не мешкають.

Тепер зловмисникові доведеться повернути бюджетні кошти. А за вчинене понести кримінальну відповідальність. Його дії поліцейські кваліфікують за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.