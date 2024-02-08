Упродовж минулої доби надзвичайники Тернопільщини шість разів разів залучалися до ліквідації пожеж. Під час гасіння врятовано чотири будівлі та два автомобілі.

Зокрема, у селі Швейків Монастириської громади ліквідовано пожежу сухої трави на площі 2,5 га. В Бучачі горів автомобіль Mercedes-Benz 210D. В Джурині Білобожницької громади ліквідували пожежу приміщання для утримання сільськогосподарської птиці, а в селі Улашківці Нагірнянської ТГ – пожежу сміття на відкритій території на площі 400 м. кв.

Також ліквідована пожежа в цеху з полірування граніту в Тернополі та пожежа в житловому будинку у Бережанах.

Обставини виникнення надзвичайних подій та суми матеріальних збитків встановлюються.