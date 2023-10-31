Поліцейські встановили, що мер Чорткова Володимир Шматько виділив землю без рішення сесії.

Поліція Тернопільщини оголосила міському голові Чорткова про підозру у службовій недбалості. Правоохоронці підозрюють Володимира Шматька у виділенні землі підприємцям без відповідного рішення сесії. Сам мер зазначив ZAXID.NET, що йдеться не про службове підроблення, а про те, що просто була порушена процедура голосування.

Під час слідчих заходів працівники департаменту стратегічних розслідувань та поліції Тернопільщини встановили, що Володимир Шматько підписав рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею майже 2,5 гектари, не маючи на це підстав.

«Питання про виділення землі виносилося на сесію Чортківської міської ради. Під час голосування проект рішення не набрав необхідної кількості голосів для прийняття», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 31 жовтня.

За висновками експертів, через те, що земля була виділена без сесійного рішення, не пройшла усіх процедур щодо електронного аукціону, то сума завданих збитків становить понад 800 тисяч гривень.

Міському голові Чорткова правоохоронці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та зі штрафом в розмірі 12 750 гривень.

У коментарі ZAXID.NET міський голова Чорткова заперечив виділення земельних ділянок без рішення сесії. З його слів, депутати проголосували за проекти, але при цьому не була дотримана процедура голосування. Більш детальну інформацію Володимир Шматько пообіцяв оприлюднити згодом на своїх офіційних сторінках в соцмережах.

За інформацією ZAXID.NET, наразі навіть самі депутати Чортківської міської ради не знають, за які саме земельні ділянки йде мова. Адже під час сесій обранцям не надають можливості ознайомитись з проектами рішень про виділення ділянок, а вносять такі питання на розгляд сесії з голосу. Ймовірно ділянки, якими зацікавилась поліція, розташовані на території сіл, які були приєднані до Чортківської територіальної громади.