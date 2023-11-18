Українська парамедикиня Катерина Поліщук (Пташка) 16 листопада в Instagram звернулася до українців із закликом взяти участь у зборі на закупівлю дронів для українських захисників.

“Коли ти втомишся від війни і принесеш мені в данину квіти, буде пізно. Мені не потрібні квіти. Витрать гроші на підтримку тих, кого ти встигнеш врятувати. Нам не потрібна вдячність, наукові роботи, бруківка, гучні заяви. Мені потрібні дрони, щоб жити. Щоб жила моя мама, тато і ти. Скільки коштує життя? – написала вона. – Допоможи мені захистити тебе. Поки є час”.

У своїй публікації вона вказала, як можна зробити донат на підтримку ЗСУ, передає Гордон.

Нагадаємо, Катерина Поліщук – уродженка Тернополя, музикантка за освітою, закінчила Тернопільський мистецький коледж імені Соломії Крушельницької. Служить парамедикинею в гарнізоні “Госпітальєри” із 2021 року.

Як парамедикиня із позивним Пташка вона стала відомою навесні 2022 року, коли в соцмережах з’явилося відео за її участю, зняте у підвалах “Азовсталі”. Разом з іншими захисниками Маріуполя у травні вона опинилася в полоні в окупантів.

21 вересня 2022 року Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими, в межах якого Пташка повернулася додому.

2 грудня Пташка повідомила про нагородження її орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Нещодавно Катерина прокоментувала резонансну заяву Ірини Фаріон стосовно захисників, котрі розмовляють російською мовою.