Майже удвічі: як зросте тариф на світло з 1 червня?

Проєкт рішення щодо нового тарифу вже готовий, його можуть затвердити на засіданні Кабінету міністрів 30 травня. Ціна за перші 100 кВт не зміниться, розповіло джерело ЗМІ.

В Україні зросте тариф на оплату електроенергії з 1 червня. Це відбудеться у разі споживання понад 100 кВт, зокрема, на 80%. Про це повідомило видання “РБК-Україна” з посиланням на джерело.

“З 1 червня за споживання до 100 кВт тариф планується залишити колишнім — 2,64 гривні/кВт-год, на все, що більше буде новий тариф — 4,8 гривні/кВт-год”, — зауважило джерело.

За його словами, проєкт рішення готовий, його можуть затвердити на засіданні Кабміну 30 травня. Влітку за перші 100 кВт електроенергії доведеться сплатити 264 гривні, а за 200 кВт — 744 гривні, тоді як нині — 528 гривень. Українці за споживання 300 кВт отримають платіжку в 1224 гривні (792 гривні за чинного).

У виданні нагадали, що під час повномасштабного вторгнення в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Проте це не стосується електроенергії і холодної води.

Нагадаємо, 21 квітня заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що тариф на електроенергію в червні буде “посильним”. Він наголосив, що майбутні тарифи сприятимуть проведенню ремонтної кампанії. Зокрема, минулого року за підвищення тарифу вдалося додати 3 ГВт потужності в енергосистему.

27 травня директор енергетичних програм “Центру Разумкова” Володимир Омельченко розповів, що в Україні можуть стати тривалішими відключення світла через зростання тарифу на світло. За його словами, не варто очікувати швидкого відновлення потужностей, проте процес буде пришвидшеним.

Джерело: Фокус