Майже три десятки боєприпасів знешкодили вчора на Тернопільщині

Упродовж минулої доби надзвичайники Тернопільщини 8 разів залучались до ліквідації пожеж, наслідків надзвичайних подій та проведення інших невідкладних робіт.

Зокрема, ліквідували 5 пожеж в природних екосистемах, на території Тернопільського, Чортківського та Кременецького районів. Горіла суха трава та сміття на загальній площі близько 10500 м. кв. Причини загорянь встановлюються. Під час гасіння врятовано 1 будівлю.

Крім того, протягом доби здійснено 2 залучення піротехнічного розрахунку, за результатами яких сапери ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів, часів Другої світової війни.

Також, відділення радіаційно-хімічного захисту спеціалізованої аварійно-рятувальної частини залучалось для ліквідації наслідків надзвичайної події, пов’язаної з розлиттям невідомої хімічної речовини у квартирі на вул. Любомира Гузара в м. Тернопіль.