Вчора у Кременецькому районі виявили 91 мінометну міну часів Другої світової війни.

Як повідомляють у ДСНС, смертоносний скарб знайшли 6 липня поблизу села Веселівка Кременецької територіальної громади. Серед виявленого – 44 мінометні міни ММ-81 мм та 47 одиниць ММ-50 мм.

Цього ж дня піротехніки вилучили та знищили артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни та три ручні гранати часів Першої світової війни, виявлені напередодні поблизу села Хотівка Кременецької територіальної громади та в с. Лопушне Лановецької територіальної громади Кременецького району.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає: “Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!”.