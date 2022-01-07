Велетенську шопку, завширшки 40 і 20 метрів висотою, відкрили опівночі під час богослужіння у храмі святого апостола Петра в Тернополі

Про це кореспондента Укрінформу повідомив працівник парафії святого апостола Петра отець Пантелеймон.

«Монтували шопку більше тижня. Для неї ми виділили цілу стіну, де розташовано вівтар, захопили ще й частини бічних стін. Тематика цьогорічної шопки – родина. У центрі повномасштабної конструкції облаштували сцену народження Спасителя. Над нею встановили ковчег – символ церкви, яка всупереч бурям цього світу, покликана берегти родину, сім’ю», – розповів священнослужитель.

За його словами, у велетенській шопці є майже сотня різних, в тому числі й рухомих фігур із біблейських сюжетів. Тут і три царі, і каруселі, й млин, і фігури святих – Франциска, Антонія і Клари, князя Володимира і княгиня Ольга, митрополит Андрей Шептицький, ангели.

За задумом, шопка увібрала в собі величезний часовий пласт – від раннього християнства до сучасності.

Через систему складних механізмів, фігури, що рухаються, викликають масу емоцій в кожного, хто дивиться, як вони “оживають” на тлі різдвяних зимових краєвидів. А мелодії колядок, спів живих пташок, світломузика – створюють особливу атмосферу Різдва та Новоріччя.

Як повідомляло агентство, тернопільський храм святого Петра збудований у 2005 році. З того часу тут встановлюють Різдвяну шопку, яку нині вважають найбільшою в Україні. Її щороку вдосконалюють, доповнюють, але незмінним залишається центр композиції – Пресвята Родина і новонароджений Ісус.