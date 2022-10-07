Майже чотири десятки пожежників і сім одиниць техніки: що коїлося у тернопільському ЦУМі. ФОТО

Рятувальники провели тактико-спеціальні навчання у ТОВ “Центральний універмаг міста”.

6 жовтня у Тернополі рятувальники провели планові тактико-спеціальні навчання з гасіння умовної пожежі в Центральному універмазі міста, що знаходиться на Бульварі Т.Шевченка, де відпрацювали алгоритми дій пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожежі у торгових та складських приміщеннях.

Захід організували з метою закріплення практичних навичок особового складу під час гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій у місцях із масовим перебуванням людей, а також для вивчення об’єкту, аби у разі реальної загрози зреагувати з найвищою ефективністю.

Згідно тактичного задуму навчань, внаслідок короткого замикання електропроводки, виникла пожежа в торговому залі. Повідомлення про задимлення на першому поверсі ТОВ «Центральний універмаг міста» до Служби порятунку за номером «101» надійшло від чергового охоронця. На момент пожежі в приміщенні персоналу та відвідувачів не перебувало.

За кілька хвилин після виклику за вказаною адресою прибули пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільського гарнізону.

Всього на навчання було залучено 36 чоловік особового складу, 7 одиниць техніки Головного управління.

Рятувальники оцінили обстановку, розгорнули штаб пожежогасіння, встановили автоцистерни на вододжерела, проклали рукавні лінії для подачі вогнегасних засобів до місця умовної пожежі.

Під час тренувань були створені усі умови, максимально наближені до реальних. Бійці ДСНС показали високий рівень професіоналізму у тактиці боротьби з вогнем, а техніка і засоби пожежогасіння працювали на максимальній потужності.

Керівник навчань начальник оперативно-координаційного центру полковник служби цивільного захисту Віталій Осадчий зазначив, що особовий склад із поставленими завданнями впорався, комплекс запланованих заходів був відпрацьований у повному обсязі.