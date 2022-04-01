Ця молода, надзвичайно симпатична, життєрадісна та комунікабельна чортків’янка вже давно зарекомендувала себе на загал як творча та неабияк патріотично налаштована натура. Вже 12-й рік вправляється в техніці оригамі, творячи справді шедеври зі складаного художньо паперу.

Якби охарактеризувати творчість Христини Глухан хоча б схематично, то це, за її словами, – понад 5000 робіт! Чи не найпомітніші, принаймні, про які ми вже розповідали читачам, – моделі катедрального собору Верховних Апостолів Петра і Павла, а також alma-mater майстрині – 7-ї школи в Чорткові. Та сама авторка беззаперечно найчільніше місце віддає іконам Матері Божої та Ісуса Христа, пише Чортків City.

Розповідає:

– Тривога, яка відчувалася перших два тижні війни, переросла в адреналін чи то натхнення, що й дало поштовх для створення циклу робіт патріотичного напрямку. Найперша ідея, яка прийшла, – це створити тризуб у техніці оригамі. За добу він наробив шуму у соцмережах, з’явилося багато бажаючих серед моїх учнів та вчителів України створити такий самий тризуб. Тому цілий день я витратила на зйомку майстер-класу виготовлення герба нашої держави, він є у вільному доступі на моєму каналі в YouTube.

– А потім, – продовжує, – була така думка (напевно у кожного), і я в прискореному темпі створювала папугу, про якого вже давно мріяла. Кольори теж обирала патріотичні (побачила такого папугу в фільмі «Пірати Карибського моря»). За добу папуга зібрав півтори тисячі лайків та коментарів. Він, до речі, вміщає у собі 3500 модулів, розміри його відповідають справжній пташці.

Хоча в найсвіжішому творчому доробку Христини – чимало інших зразків, окрім тих, про які вона розповіла. Мабуть, це – теж безпосередньо навіяно часом? Виявляється, так – все народжувалось буквально спонтанно.

– У перервах між фасуванням рогаликів, які наші вчителі та батьки учнів випікають у 7-й школі, я складала модулі і думала, що би таке створити, щоб відправити хлопцям, які перебувають в госпіталі, та на передову, – майстриня розповідає далі. – В уяві, звичайно, були блакитно-жовті кольори, невеликі розміри, обов’язково робота має бути лакована, щоб в польових умовах не деформувалась. І одного вечора в уяві виникли схеми подвійних сердечок, прапора України та сердечок, половинки яких складаються з кольорів нашого прапора.

– Мою ідею відразу підтримали учні, які на даний момент навчаються дистанційно. За моїми схемами вони відтворили дані роботи і вже 150 таких прапорів та сердечок ми передали в міську раду. Та на цьому зупинятися не збираємось, між навчанням та волонтерством знаходимо годинку для творчості.

Просимо мисткиню розповісти власне про роботу робіт – оту славнозвісну модель літака з присвятою нашій українській легенді – Привиду Києва. І вона залюбки знову переживає ті миті:

– Першу модель літака, який виставила в мережі, я створила минулого року, витратила на його створення одну добу (поспішала, бо хотіла подарувати на день народження чоловікові, який в минулому був пілотом літака). Я не є тією людиною, що дуже цікавиться моделями літаків чи автомобілів, тож підібрати хорошу модель, щоб була не дуже дитячою, виявилось реально складно. Саме цю модель я складала з трьох майстер-класів різних майстрів. Можу сказати, що мені вдалось повністю її відтворити. Робота вийшла немаленькою і вміщає в собі 2500 модулів. Я вже навіть сконтактувала зі знайомими і матиму змогу після перемоги передати свою роботу нашому Привиду.

А що далі?

– Далі? – перепитує Христина. Додає: – Багато людей у коментарях радили скласти байрактара чи джавеліну, та у думках вже є нова ідея. Я навіть підшукала собі декілька майстер-класів, з яких складатиму свою поробку. Вона також буде присвячена сучасним подіям.

Анна Блаженко, Чортків City