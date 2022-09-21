Матір досі в окупації: на Тернопільщині поховають загиблого бійця з Маріуполя

На Тернопільщині знайде вічний спочинок Захисник із Маріуполя Василь Жибчук.

Як розповіли у Чортківській міській раді, Василя призвали до війська 24 лютого – у перший день повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Чоловік був командиром бойової машини механізованого батальйону, молодшим сержантом.

Захищаючи територіальну цілісність України, загинув у бою 14 вересня у Лисичанську.

“Герой родом із м. Маріуполь, де досі в окупації перебуває його матір. Сестра із дітьми, тікаючи від війни, знайшла прихисток у Чорткові. Жибчука Василя ховатимуть у Чорткові на Ягільницькому кладовищі, на Алеї Героїв”, – повідомили у міській раді.

Чин похорону Василя Жибчука відбудеться у п’ятницю, 23 вересня, о 10-й годині у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.