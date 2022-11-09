Масштабна пожежа на Тернопільщині: знищено автомобіль, квадроцикл, 20 коліс і чотири тонни пшениці. ФОТО

Масштабна пожежа сталася пізно увечері 7 листопада у селі Тилявка Шумської територіальної громади Кременецького району.

Як повідомили у ДСНС, там горіла господарська будівля. Вогонь знищив автомобіль “GEELY”, квадроцикл, дерев’яний піднавіс площею 48 м кв., 4 тонни пшениці та 20 автомобільних коліс. Окрім того, було пошкоджено трактор Т-25.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано дві будівлі.