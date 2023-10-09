Рятувальники ліквідували пожежу в селищі Заводське, що біля Чорткова.

Пожежа виникла 7 жовтня близько 16-ї години. Вогонь охопив складське приміщення, що було заповнене паливними палетами. Площа пожежі становила приблизно 400 квадратних метрів.

Враховуючи значне пожежне навантаження, на місце події для приборкання стихії відправили вогнеборців з 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також чергове відділення 22-го державного пожежно-рятувального поста та місцеву пожежну команду селища Заводське. Рятувальники боролись з вогнем та проводили розбір конструкцій. О 16:57 пожежу вдалось локалізувати, а о 18:51 її було ліквідовано. Обставини виникнення надзвичайної події та сума матеріальних збитків наразі встановлюються.