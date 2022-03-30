Триває 34-й день повномасштабної війни рф проти України. В той час, поки одні роблять все можливе і неможливе, аби захистити нашу землю від окупантів, інші вчиняють підпали в природних екосистемах, допомагаючи ворогу нищити нашу державу з середини.

Лише протягом 28 березня на Тернопільщині силами пожежно-рятувальних підрозділів ліквідовано 58 загорянь на відкритій території, на площі майже 77 га. Пожежі в природних екосистемах завдають великих збитків державі. Вони можуть охоплювати значну площу та мати руйнівні наслідки, особливо для навколишнього середовища.

Яскравим прикладом є надзвичайна подія, що трапилась 29 березня в Чортківському районі. Цього дня о 16:04 на пункт зв’язку 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону надійшло повідомлення про пожежу сухої трави поблизу с. Межигір’я Монастириської ТГ. Внаслідок сухої вітряної погоди пожежа швидко набрала обертів. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум’я розповсюдилось на самосів та частину хвойного лісу, що належить Коропецькому лісництву ДП «Бучацьке лісове господарство».

До ліквідації пожежі були залучені черговий караул 19-ї ДПРЧ (м. Монастириська) в складі двох відділень (2 од. техніки та 10 чол. особового складу), місцева пожежна команда с. Устя-Зелене (1 од. техніки та 2 чол. особового складу), представники лісництва (8 чол.) та місцеве населення (10 чол.). Всього – 3 од. техніки та 30 чол.

О 18:40 спільними зусиллями пожежу було локалізовано на площі 7,5 га, а о 20:30 – ліквідовано. Під час гасіння врятовано 30 га лісу.

Вогнем знищено 3 га сухої трави, 2,5 га лісової підстилки хвойного лісу, що належить Коропецькому лісництву ДП «Бучацьке лісове господарство» та 2 га лісової підстилки самосіву лісу. Під час гасіння пожежі зазнала термічних опіків жителька с. Межигір’я, громадянка 1962 р.н. Потерпілу госпіталізовано в КНП «Монастириська міська лікарня».