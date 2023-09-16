У Тернополі зграя неповнолітніх пошкодила двері одного із дитсадків.

Про це у Фейсбуці повідомила суддя Анна Мостецька, син якої відвідує цей дошкільний заклад.

Тернополянка опублікувала повідомлення від адміністрації садочка:

“Шановні батьки, звертаємося до Вас! Допоможіть відшукати варварів, які понищили вхідні двері (захисну ролету) до садочку. Шкідники розділилися на 2 групи, одна била у двері, які знаходяться біля сторожки, в той час коли сторож розбирався з ними, друга група тим часом побігла нищити вхідні двері. Наші відеокамери зафіксували цих дітей, але вони мали прикриті обличчя. Може хтось впізнає своїх сусідів по верхньому одязі та якихось інших прикметах.

Будемо вдячні!!!”, – ідеться у зверненні керівництва дошкільного закладу.