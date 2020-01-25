Відповідно до нового закону про середню освіту, який Верховна Рада ухвалила 15 січня, в класах молодшої школи може навчатися від 5 до 24 учнів. Відтак малокомплектні та переповнені класи далі будуть незаконними.

Новий закон встановлює мінімальну та максимальну допустиму кількість учнів в класах. Втім, реалізація цієї норми поки залишається відкритою. Оскільки у великих містах школи і класи переповнені, натомість у селах – недобір учнів.

«Навіть після прийняття закону одразу вирішити питання, що стосується наповненості класів, ми не можемо. Оскільки діти ходять до тієї школи, яка знаходиться ближче до їхнього дому», – пояснює начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Якщо на переповнені класи влада поки що готова закрити очі, то фінансувати малокомплектні заклади з державного бюджету відмовляється. «У віддалених селах недостатньо учнів. Закон про загальну середню освіту передбачає, якщо у класі немає п’яти учнів, то клас працювати не може. Діти можуть обирати інші форми навчання або інші школи. Втім, рішення щодо роботи малокомплектних шкіл прийматимуть місцеві органи влади. Якщо вони вважатимуть за потрібну роботу таких шкіл, то вони повинні їх фінансувати. Грошей з державного бюджету на функціонування ненаповнених класів і шкіл виділяти не будуть».

За інформацією МОН, школи, у яких менше 30 учнів, у 2020 році закриватимуть. А у 2022 така доля чекає і шкіл, у яких менше 50 дітей. Впродовж трьох років це призведе до закриття 3 427 закладів освіти та звільнення близько 20 тисяч педагогів в Україні. Питання по-особливому торкнеться Тернопільщину, оскільки тут чимало сіл з невеликою кількістю населення.

Софія Романська