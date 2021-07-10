Хвороба забрала життя студентки педагогічного університету Анни-Марії Горун.

Про це повідомляють на сайті ВУЗу.

“Уся академічна спільнота ТНПУ, факультет педагогіки і психології, студентське братство глибоко сумують з приводу непоправної втрати… Внаслідок раптової хвороби трагічно і передчасно покинула світ студентка, – йдеться на порталі ТНПУ. – Вона була доброю та щирою, мала чудове почуття гумору…обожнювала серіал “Друзі”, пісню “Sweater weather”… Радо допомогла іншим і вміла підтримати в складні моменти…Її сміх ще довго залишиться в пам’яті багатьох і, зокрема, в стінах нашого факультету, де вона навчалась на спеціальності “Психологія” в групі П-11…ТНПУ висловлює щирі співчуття батькам Анни-Марії, її родині, друзям, однокурсникам, викладачам та всім, хто знав покійну. Нехай пам’ять про Анну-Марію буде доброю і світлою”.

Співчуваємо рідним та близьким дівчини.