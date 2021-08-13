М’ячик вилетів на дорогу: на Тернопільщині під час гри сильно постраждала дитина

У реанімацію в важкому стані бригада швидкої госпіталізувала семирічного жителя Теребовлянського району. Хлопчик разом з братом грався м’ячем і в якийсь момент вийшов на проїжджу частину дороги.

В цей час поруч проїжджав мотоцикл марки “LONCIN”і його водій не встиг загальмувати та зачепив багажником малолітнього. Дитину госпіталізували. Стан малого важкий.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Автопригода внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно ст. 286 Кримінального кодексу.