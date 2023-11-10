Лише за місяць шахраї виманили у мешканців Тернопільщини 19 мільйонів гривень

Пресконференція на тему: «Нові та найпоширеніші види шахрайств: як не стати їх жертвою» відбулася у четвер, 9 листопада, у Тернопільському прес-клубі.

Спікери: начальник відділу комунікації ГУНП України в Тернопільській області Сергій Крета, старший інспектор з особливих доручень кіберполіції ГУНП в Тернопільській області Роман Свірський та спеціалістка з налаштування таргетованої реклами Ольга Весна.

Щодня до співробітників поліції надходять десятки повідомлень від жителів області про вчинення щодо них шахрайств. Схеми різні, як і суми збитків. До прикладу, за вересень мешканці Тернопільщини, яких ошукали шахраї, втратили 19 мільйонів гривень, за жовтень – 9 мільйонів.

Одне із нових шахрайств – це пропозиція додаткового підробітку в Інтернеті.

«Зловмисники пропонують різну роботу: від перегляду відео в Instagram, Tiktok до працевлаштування у великих компаніях. Люди спокушаються на легкий заробіток та втрачають свої кошти», – зауважив старший інспектор з особливих доручень кіберполіції Роман Свірський.

Ще одна поширена схема обману – інвестування в різні компанії. Лиходії пропонують людям вкласти гроші з метою отримання прибутку. Через інвестування в фейкову брокерську компанію тернополянка втратила майже п’ять з половиною мільйонів гривень.

Про різні види шахарйств в інтрнеті детально розповіла спеціалістка з налаштування таргетованої реклами Ольга Весна. Взлом сторінки, фейкові виплати від держави, сумнівні посилання – перелік можна продовжувати довго. Люди потерпають через свою надмірну довірливість та необізнаність.

Поліцейські закликають жителів області бути пильними і ретельно перевіряти всі повідомлення. Поширювати інформацію про різні види шахрайств серед своїх близьких, рідних, знайомих. Чим більше обізнаних – тим менше ошуканих.

У випадку підозри шахрайських дій, негайно телефонуйте на лінію 102.