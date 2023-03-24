На Тернопільщині за добу згоріло понад 2 га сухої трави. Про це повідомляють в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Весна принесла нам не лише теплу погоду, але й пожежі в екосистемах. Здебільшого їх провокують громадяни, які спалюють сухостій під час робіт на присадибних ділянках.

23 березня пожежно-рятувальні підрозділи області 8 разів залучались до ліквідації пожеж, що виникали в природних екосистемах на території Тернопільської області. У селах Задарів, Більче-Золоте та Озеряни Чортківського району, поблизу села Борщівка Кременецького району, а також в селах Великий Глибочок, Ступки та Петриків Тернопільського району й у місті Тернопіль на відкритих територіях палала суха трава, гілля дерев та чагарники. Загальна площа території, яку було охоплено полум’ям, склала понад 2 гектари!

“Шановні громадяни! Якщо ви стали свідком загоряння на відкритій території – спробуйте погасити його самотужки з допомогою підручних засобів.

Якщо ж пожежа набрала сили – терміново телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».

Нехтування правилами пожежної безпеки і цим не лише додають роботи бійцям ДСНС, а й шкодять довкіллю.

Недбало кинутий недопалок, іскра від багаття, небезпечні пустощі з вогнем можуть стати причинами виникнення масштабних пожеж в природних екосистемах.

За самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена, як адміністративна, так і кримінальна відповідальність”, – наголошують пожежники.