Ще одне юне життя згоріло в страшному полум’ї війни…

Лише 26 років виповнилося Гуральчуку Омеляну Омеляновичу, який загинув 4 червня 2024 року у місті Вовчанську Харківської області, отримавши важке поранення під час виконання військового обов’язку

Омелян Гуральчук народився 18 лютого 1998 року у Тернополі у сім’ї Гуральчук Оксани та Омеляна. Зростав у батьківській любові з сестрами та братом. Закінчивши школу, вступив до професійного аграрного ліцею. Здобувши освіту, юнак поїхав працювати у Київ, де зустрів свою майбутню кохану дружину Надію. З початку повномасштабного вторгнення Омелян вступив у добровольче формування та згодом був призваний до Збройних Сил України. На жаль, під час війни він втратив батьків.

Поховають старшого солдата Омеляна Гуральчука 11 червня в селі Товсте Гримайлівської громади Тернопільської області.