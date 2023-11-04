До працівників Чортківського районного відділу поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що її ошукали.

Жінка хотіла придбати дрова на зиму, знайшла відповідне оголошення в соцмережі. Його автор представився працівником лісогосподарства та наполягав на повній оплаті, аби товар доїхав до покупця законно.

Однак після переказу грошових коштів зв’язок із пройдисвітом зник. Потерпіла втратила 6000 гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

У поліції нагадують: офіційно реалізовують деревину лісові та мисливські господарства, на сайті яких є уся необхідна інформація. Не варто спокушатися на дешевшу ціну у різних оголошеннях в соцмережах, адже саме так шахраї найчастіше шукають своїх жертв.

Оплату товару здійснюйте після доставки або сплачуйте лише мінімальну передплату.

Не здійснюйте платіжні операції за вказівками невідомих, не переходьте на сумнівні посилання від продавців.