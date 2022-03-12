Вчора ворог застосував крилаті ракети повітряного базування.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про повітряну компоненту ворожої тактики, що мала місце вчора, пише ПІК.

“Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет”, – йдеться у повідомленні.

На щастя, в Івано-Франківську обійшлося без людських жертв, постраждала інфраструктура військового аеродрому. Натомість внаслідок обстрілу аеродрому в Луцьку четверо людей загинули, шестеро поранені.

Нагадаємо, що за даними слідства, 11 березня 2022 року вранці збройні сили РФ нанесли повітряний ракетний удар по військовому аеродрому та об’єктах військової частини в м. Івано-Франківську . Внаслідок бомбардування інфраструктура військової частини частково пошкоджена, повідомляв Офіс Генерального прокурора.

Російські окупанти повідомили, що завдали удару по аеропорту “високоточною зброєю”.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.