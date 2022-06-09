8 червня рятувальники області ліквідували 9 пожеж. 8 з них відбулись на відкритій території – паління сухої трави та сміття.

“Щодня рятувальники залучаються до гасіння пожеж у природних екосистемах. Тим більше зараз, коли температура повітря підвищилась і небезпека пожеж в екосистемах та на відкритих територіях зросла в рази. Люди, схаменіться! Утримайтесь від спалювання сухої рослинності та сміття на присадибних ділянках і відкритих територіях. Випалена земля не дає доброго врожаю, а також гинуть тварини!”, – звертаються в обласному управлінні ДСНС.

08:08 – у м. Тернопіль на вул. Галицька виникла пожежа сміття на відкритій території поблизу сміттєвих контейнерів на площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

10:09 – у м. Кременець Кременецького району на вул. Вишнівецькій в урочищі «Ганушівка», на паспортизованому полігоні твердих побутових відходів, виникла пожежа сміття окремими осередками на загальній площі орієнтовно 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

15:02 – у м. Бучач Чортківського району на вул. Галицькій виникла пожежа сухої трави та сміття на загальній площі орієнтовно 0,2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

15:21 – у с. Базаринці Збаразької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі орієнтовно 0,015 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

16:01 – у с. Григорів Монастириської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

17:24 – у с. Івачів Долішній Білецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 3 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

17:24 – у с. Кривки Микулинецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

18:59 – у м. Тернопіль на вул. Академіка Дністрянського виникла пожежа сміття на відкритій території на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.