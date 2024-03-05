Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) працює в Україні з вересня 2020 року. Саме КРАІЛ уповноважена розглядати заяви на отримання ліцензій та приймати рішення про їх видачу. За час роботи Комісія видала понад 6 тис. ліцензій та дозволів на організацію азартних ігор і надання послуг у гральній сфері. Регулятор також виконує інші функції, передбачені законом, зокрема, дотримання операторами законодавчих норм, протидія розповсюдженню лудоманії, боротьба з нелегальним бізнесом.

Проте в уряді роботою Комісії незадоволені і вирішили її ліквідувати. Видачу ж ліцензій планують автоматизувати.

Чим запам’ятається КРАІЛ

Першу ліцензію Комісія видала на початку лютого 2021 року. Державний бюджет почав отримувати ліцензійні платежі. На кінець року їх сума становила 1,7 млрд грн. У 2022 році обсяг надходжень дещо зменшився — 1,166 млрд грн. Причина в тому, що через воєнні дії частина компаній призупинила свою діяльність, а нові не поспішали виходити на ринок. 2022 також запам’ятався досить гучними скандалами, пов’язаними з видачею ліцензій, які пізніше регулятор анулював.

Торік КРАІЛ видала 3 ліцензії на облаштування наземних казино та 6 — на організацію онлайн-казино. Деякі з нових ліцензіатів, як, приміром, бренд GGBet https://glavnoe.in.ua/gambling/ru/casino/ggbet почали працювати ще у 2023 році. Компанія Фавбет отримала дозвіл на відкриття першого в Україні наземного букмекерського пункту. До двох легальних букмекерів доєднався уже згадуваний бренд GGBet https://glavnoe.in.ua/gambling/ru/promocodes-bookmakers/ggbet. У серпні компанія отримала ліцензію на приймання ставок в мережі інтернет. Загалом нові учасники ринку та оператори, які розпочали працювати раніше сплатили за ліцензії близько 2 млрд грн. Без проблем теж не обійшлося. Основна — недієздатність Комісії через відсутність кворуму. Проведення засідань стало можливим лише з серпня.

Чому Кабмін хоче ліквідувати КРАІЛ

Вперше інформація про реорганізацію/ліквідацію КРАІЛ з’явилася у ЗМІ восени 2022 року. Причиною були звинувачення членів Комісії в корупційних діяннях та нездатність упровадити систему онлайн-моніторингу за роботою організаторів азартних ігор. У травні 2023 року Кабмін подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт. У ньому передбачено переформатування роботи регулятора. Основна зміна — автоматична видача ліцензій згідно з чітко визначеними критеріями. Мета такої трансформації — прибрати людський чинник і мінімізувати корупційні ризики.

Чому зміни не на часі

Голова Комісії вважає, що очолюваний ним держорган працює ефективно. Заявок же на отримання ліцензій надходить небагато, тому витрачати час та кошти на розробку нової системи недоцільно.

Крім того, КРАІЛ займається боротьбою з розповсюдженням лудоманії, приймає заяви на обмеження доступу до ставок на гроші та веде реєстр відповідний реєстр. Хто буде цим займатися у випадку ліквідації Комісії поки незрозуміло. Проти ініціативи Кабміну виступив і експерт А. Кучухідзе. Замість реорганізації інституції він радить зайнятися змінами податкового законодавства та впорядкувати діяльність організаторів лотерей.