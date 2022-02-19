Ліків ще не існує: у двійнят з Тернопільщини виявили дуже рідкісне захворювання

Триває збір коштів на реабілітацію хлопчиків у Польщі.

Зараз дітям майже 4 роки. Коли їм було 8 місяців, медики встановили діагноз – мерозин дефіцитна дистрофія м’язів (поломка в гені Lama2). Ліків від цієї хвороби, на жаль, ще немає, лише підтримуюча терапія. Зокрема, реабілітація, яка допомагає зміцнити м’язи і запобігти прогресуванню захворювання, пише ТЕРЕН.

– Хлопчики молодці, кожного дня робимо з ними різні вправи вдома, їздимо в басейн та по можливості в реабілітаційні центри, – розповідає мама дітей Анастасія Костик. – Зараз збираємо кошти на реабілітацію в Польщу. Через місяць нас там чекають. Скільки ще потрібно таких реабілітацій – невідомо. Адже це все дуже індивідуально.

Через основне захворювання у хлопчиків тепер з’явились ще й супутні. Але батьки вже більш-менш навчились допомагати дітям в різних ситуаціях.

Вартість трьохтижневої реабілітації у Польщі – орієнтовно 72 тис. грн. Батьки просять усіх небайдужих допомогти їхнім синам.

Довідка

Матеріально допомогти дітям можна за реквізитами:

4149 4390 1172 5391 (Костик Анастасія Іванівна)

4149 6090 0077 7286 (Костик Андрій Миколайович)

5168 7573 9122 4377 (долар) (Костик Андрій Миколайович)