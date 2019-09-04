Вибух на подвір’ї ректора тернопільського вишу: поліція підозрює серійність.

Через вибухівку Андрій Крисоватий постраждав разом із дружиною. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замах на вбивство і звертаються до тернополян бути уважними, не брати в руки підозрілі пакунки, повідомляє Т1 Новини.

Близько восьмої години ранку поблизу Тернополя, у селі Петриків пролунав вибух. Сталось це на подвір’ї ректора Тернопільський національний економічний університет Андрій Крисоватий. Пакунок із вибуховою речовиною чоловік побачив у себе на подвір’ї поблизу воріт. Після того як взяв знахідку у руки, вибухівка спрацювала. Андрій Крисоватий та його дружина постраждали від вибухової хвилі. Наразі вони в Тернопільській університетській лікарні. Медики намагаються стабілізувати їх стан.

– Пацієнта була вибухова травма, доставили його у приймальне відділення нашої лікарні. Йому надана допомога у повному обсязі. На даний час стан пацієнта важкий але стабільний, – каже завідувач ортопедо-травматологічного відділення Тернопільської університетської лікарні Лікар ортопед-травматолог Сергій Гаріян.