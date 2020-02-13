Кременчанка Віра Зозуля перемогла у змаганнях у столиці зі спортивної ходьби. Легкоатлетка виборола друге місце і стала чемпіонкою України.

Віра Зозуля – триразова учасниця Олімпійських ігор. На Чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів вона здобула срібло, – повідомляє Федерація з легкої атлетики Тернопільської області.

«Вітаємо нашу легкоатлетку, триразову учасницю Олімпійських ігор Віру Зозулю, яка на чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів в приміщенні, у Києві, у змаганнях зі спортивної ходьби на 3000 м у віковій категорії 45-49 років з результатом 16.03.04 сек стала чемпіонкою та виборола друге місце і серед молодших учасниць. Віра – приклад для наслідування, вона – талановита, наполеглива спортсменка, чудовий тренер».

Змагання були приурочені популяризації здорового способу життя та залученню різних вікових груп до занять спортом.

Софія Романська