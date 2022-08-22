Кримінальне провадження розпочали слідчі теребовлянської поліції проти 39-річного жителя Києва. Чоловік скоїв крадіжку на АЗС.

Повідомлення про крадіжку надійшло до відділення поліції №3 (м. Теребовля) від працівника автозаправної станції в селищі Дружба. Він розповів, що невідомий викрав зі стелажів на вулиці 18 бутлів автомобільного омивача. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника.

Як з’ясувалося в ході розслідування, підозрюваний прямував зі знайомими на Франківщину у добрих справах: планували там придбати авто на потреби військових. Уночі зупинилися на заправці і замість благодійності чоловік скоїв протиправне. Допоки кермувальник та ще один пасажир відлучилися від транспорту, зловмисник зумів викрасти з прилавку товар та непомітно покласти усі ємкості в багажник автівки.

Далеко з краденим заїхати не вдалося: авто з підозрюваним допомогли спинити бучацькі поліцейські. Злодій у скоєному зізнався. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.4 ст.185 ККУ.