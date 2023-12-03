Портрет Соломії Крушельницької на фоні букету квітів – такий розпис з’явився на одній зі стін будинку на вулиці В’ячеслава Чорновола, 8.

Створила його молода ілюстраторка та художниця коміксів із Харкова Юлія Данилова. Впродовж листопада вона була учасницею мистецької резиденції «Villa Salomea», яку організував Мистецький фестиваль «Ї», щоб показати, що простір для творчості є і в умовах війни.

– На резиденцію я приїхала малювати комікс про Соломію Крушельницьку і спонтанно виникла з організаторами ідея щодо муралу, – розповіла «Файному місту» Юлія Данилова. – Ми дуже багато дивились і читали про оперну співачку, відвідували музеї, були в архівах, вивчили її постать настільки, наскільки це було можливо по часу і ресурсах, які є у Тернополі і Львові. Кольорову гаму для розпису підбирала виходячи з наявних фарб, які у мене були для графіті. Основна ідея в тому, що співачка заслуговує на оплески та букети квітів навіть після смерті, тому – це квіти для Соломії. Одразу планувала невеликий розмір муралу – 1 на 3 метри, бо у кінці листопада нетипова погода для стінописів. У мене також бракує досвіду, це мій перший мурал і було страшно братися за щось велике і складне, тому малювала те, що точно вийде.

Художниця також зауважила, що вуличне мистецтво недовговічне, і якщо комусь захочеться щось намалювати біля її роботи, то попросила малювати квіти, оскільки Соломія Крушельницька однозначно заслуговує на них.

Фото зі сторінки ТМР у фейсбуці