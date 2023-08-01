Купив права в інтернеті: на Тернопільщині зупинили водія із підробленим посвідченням

Тернопільські патрульні виявили водія з ймовірно підробленими документами.

У неділю, патрулюючи на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, інспектори зупинили автомобіль Geely за порушення ПДР. Спілкуючись з водієм та перевіряючи відповідні документи, патрульні виявили ознаки підробки посвідчення водія. Окрім візуальних ознак підробки, охоронці порядку зʼясували, що документ належить іншій особі.

Як виявилося, громадянин не отримував водійське посвідчення у встановленому законом порядку. Він розповів поліціянтам, що придбав посвідчення водія через мережу інтернет.

Патрульні склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.