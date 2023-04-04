Зловмисник розраховувався за товари підробленими чеками. Поліцейські встановили причетність чоловіка до 20 фактів заволодіння чужим майном шляхом обману.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від власника торгової мережі з продажу квітів про те, що невідома особа неодноразово замовляла у них товар і надавала підроблені квитанції про оплату.

Як встановили правоохоронці, покупець спілкувався з продавцями через месенджер. Робив замовлення та просив у них реквізити для оплати. Після чого надсилав їм розрахункову квитанцію. Товар, зазвичай, йому відправляли кур’єром. Під час оформлення чергового замовлення від клієнта, з’ясувалося, що платіж від нього не надійшов на рахунок закладу і усі раніше надані ним чеки були фальшивими.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали шахрая. Ним виявився 28-річний житель Тернополя. З’ясувалося, від його шахрайських дій потерпів ще один заклад громадського харчування у Тернополі. Зловмисник неодноразово через сайт замовляв у них доставку їжі та скидав підроблені квитанції про оплату.

Загальна сума збитків, завдана шахраєм обом торговим закладам, становить майже 35 тисяч гривень

Слідчі оголосили тернополянину підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 та 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинене йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.