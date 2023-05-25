Куди телефонувати, якщо ви помітили підозрілих осіб або предмети

Служба безпеки системно протидіє диверсійно-терористичним посяганням ворога на об’єкти критичної інфраструктури в мирних містах України, а також численним спробам окупантів розхитати ситуацію в тилу наших захисників.

Ми цілодобово докладаємо усіх зусиль, щоб українці були максимально захищеними.

Водночас, кожен громадянин може допомогти контррозвідникам працювати ще ефективніше, зробивши свій посильний внесок у спільну справу перемоги.

Телефони «гарячої лінії» УСБУ в Тернопільській області:

• (0352) 52-90-00

• (067) 352-31-00

На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:

• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

• побачили підозрілі транспортні засоби або безпілотні літальні апарати поблизу таких об’єктів;

• помітили осіб, які фіксують на фото чи відео пересування української військової техніки, роботу ППО або місця падіння авіаційних бомб та ракет противника;

• виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.

У випадку отримання такої інформації просимо невідкладно телефонувати на «гарячу лінію» СБУ або скористатися електронною скринькою callcenter@ssu.gov.ua .

Захищаємо Україну разом!

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області