Служба безпеки системно протидіє диверсійно-терористичним посяганням ворога на об’єкти критичної інфраструктури в мирних містах України, а також численним спробам окупантів розхитати ситуацію в тилу наших захисників.
Ми цілодобово докладаємо усіх зусиль, щоб українці були максимально захищеними.
Водночас, кожен громадянин може допомогти контррозвідникам працювати ще ефективніше, зробивши свій посильний внесок у спільну справу перемоги.
Телефони «гарячої лінії» УСБУ в Тернопільській області:
• (0352) 52-90-00
• (067) 352-31-00
На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:
• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;
• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
• побачили підозрілі транспортні засоби або безпілотні літальні апарати поблизу таких об’єктів;
• помітили осіб, які фіксують на фото чи відео пересування української військової техніки, роботу ППО або місця падіння авіаційних бомб та ракет противника;
• виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.
У випадку отримання такої інформації просимо невідкладно телефонувати на «гарячу лінію» СБУ або скористатися електронною скринькою callcenter@ssu.gov.ua .
Захищаємо Україну разом!
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області