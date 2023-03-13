Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини чергового інтернет-агітатора, який розповсюджував у соціальних мережах заклики до вбивства державних діячів і повалення конституційного ладу України.

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

За даними слідства, 40-річний житель Бучача упродовж 2019 та 2020 років, використовував особистий акаунт в соцмережі Facebook, для систематичного поширення дописів, якими намагався схилити співгромадян до антидержавних дій та насильства.

Він закликав своїх читачів у силовий спосіб змінити встановлений Конституцією України порядок організації та функціонування інститутів держави й суспільства, що мотивував особистим невдоволенням чинним державним устроєм та діяльністю представників державної влади.

Під час проведення санкціонованих судом слідчих дій у помешканні засудженого виявлено комп’ютер, за допомогою якого він розповсюджував матеріали, якими підбурював користувачів соціальної мережі вчинити «кровавий переворот в Україні» та вбити «всіх чиновників, суддів та їх сім’ї».

Результати лінгвістичної експертизи цих дописів підтверджують: вони містять публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу, а також вбивства посадових осіб органів державної влади.

На підставі зібраних СБУ доказів Бучацький районний суд визнав інтернет-агітатора винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали кіберфахівці та слідчі Управління СБ України в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.