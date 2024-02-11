Оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими Тернопільщини знешкодили діяльність двох злочинних груп, організатор однієї з яких поширював злочинний вплив на засуджених та займався збутом наркотиків.

Впродовж тривалого часу двоє чоловіків, які відбувають покарання в Чортківській установі виконання покарань №26, налагодили схему постачання наркотиків до слідчого ізолятора та реалізовували їх серед затриманих.

Про налагоджений наркотрафік на території Чортківського слідчого ізолятора оперативникам карного розшуку повідомили працівники установи виконання покарань. У ході слідчих дій стало відомо, що заборонені речовини зловмисники передавали в спецустанову, ретельно маскуючи їх: зашивали в одяг, ховали в харчові продукти, в засоби особистої гігієни та інші речі.

Постачання наркотиків на територію ізолятора налагодив один із “кримінальних авторитетів”. Чоловік 25 років з 50-ти провів у тюрмах за квартирні крадіжки та збут наркотиків. Він змусив кількох осіб на волі купувати наркотики та незаконно передавати їх на територію СІЗО. Окрім цього, чоловік організовував серед ув’язнених заборонені азартні ігри для поповнення “каси”.

Оперативники управління карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділів КОРД, РПОП та групи швидкого реагування СІЗО провели одночасно 10 обшуків на території Тернопільської області. Шість – за місцями проживання спільників та чотири в ізоляторі. Серед вилученого – гроші, мобільні телефони, сім-картки, наркотики та записники із клієнтською базою.

Двом організаторам та двом спільникам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Одному із злочинців інкримінують ч. 2 ст. 255-1 (встановлення, посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені повторно в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 15 років позбавлення волі.

Заходи з документування протиправної діяльності злочинних груп проводили працівники управління карного розшуку, слідчі, представники кримінального аналізу та спецпідрозділи Нацполіції області спільно з працівниками ДУ «Чортківська УВП №26» під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.