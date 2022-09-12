Життя ще одного Героя з Тернопільщини забрала страшна війна.

На фронті загинув уродженець села Трибухівці колишнього Бучацького району Степан Березніцький.

Про важку втрату повідомив у Фейсбуці друг бійця Віталій Скавуляк.

“Чому? Чому? Чому мій кращий друже? Крик душі. Страшенна біль, сум і жаль… це все не вкладається в голові і не передати словами.

Ти був мені як брат! З 7 років ми разом. Яка б не була ситуація ти завжди був на позитиві… веселий, ввічливий, привітний , смішний… душа компанії.

Господар, вихований син, люблячий чоловік, хороший батько, приклад для усіх. Людина з великої букви, мужній та відважний.

Ти назавжди таким для нас і залишишся!

Степанку ще жити і жити! Скільки планів та задумів, скільки незакінчених справ….

Але війна, вона така. Війна страшна. Вона на жаль не обирає.

Я горджусь тобою, друже.

Вічна пам’ять герою!

Герої не вмирають!

Спочивай з Богом, Степане!

Березніцький Степан Іванович, людина, яка ввійде в історію!”.