Життя ще одного Героя з Тернопільщини забрала страшна війна.
На фронті загинув уродженець села Трибухівці колишнього Бучацького району Степан Березніцький.
Про важку втрату повідомив у Фейсбуці друг бійця Віталій Скавуляк.
“Чому? Чому? Чому мій кращий друже? Крик душі. Страшенна біль, сум і жаль… це все не вкладається в голові і не передати словами.
Ти був мені як брат! З 7 років ми разом. Яка б не була ситуація ти завжди був на позитиві… веселий, ввічливий, привітний , смішний… душа компанії.
Господар, вихований син, люблячий чоловік, хороший батько, приклад для усіх. Людина з великої букви, мужній та відважний.
Ти назавжди таким для нас і залишишся!
Степанку ще жити і жити! Скільки планів та задумів, скільки незакінчених справ….
Але війна, вона така. Війна страшна. Вона на жаль не обирає.
Я горджусь тобою, друже.
Вічна пам’ять герою!
Герої не вмирають!
Спочивай з Богом, Степане!
Березніцький Степан Іванович, людина, яка ввійде в історію!”.