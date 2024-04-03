Кременчанин забрав гроші, які інший чоловік забув у банкоматі, але довго ними не натішився

Житель Кременця спокусився на кошти, які потерпілий забув у банкоматі. Сума заявлених збитків склала 3100 гривень.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції із заявою про крадіжку грошей звернувся житель райцентру. Зі слів заявника, він, користуючись банкоматом, забув забрати готівку. А коли згадав – гроші хтось викрав.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що спокусився на чужі гроші житель Кременця, 1957 року народження. Чоловік помітив як банкомат видав кошти, а потерпілий в цей час уже відійшов, тому привласнив готівку.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до восьми років.