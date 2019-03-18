Три перших сходинки посіли працівники Тернопільської поліції у змаганнях під назвою Кубок Кия, які відбулися у Києві.

Для поліцейських ці випробування принесли незабутні враження та нагороди.

Учасники мали змагалися у пауерліфтингу з різних дисциплін, серед них: тяга, пуш-пул (двоборство), підйом штанги на біцепс та екстремальний жим лежачи. У підйомі штанги на біцепс у ваговій категорії 56+ кг перше місце посіла інспектор ювенальної превенції Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Тетяна Зведенюк. Окрім цього поліцейська виконала норматив кандидата в майстри спорту.

Виборов золото та виконав нормативи майстра спорту у ваговій категорії 80 кг в строгому підйомі на біцепс поліцейський роти особливого призначення Володимир Мартинюк. Ще один тернопільський спецпризначенець Ігор Антоні зайняв першу сходинку у ваговій категорії 100 кг серед юніорів.

По завершенню заходу переможців нагородили статуетками, медалями, грамотами та подарунками, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.