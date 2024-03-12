Голова комісії з регулювання азартних ігор та лотерей в Україні нагадав представникам бізнесу про те, що в силу вступив в новий Порядок функціонування Державної системи онлайн моніторингу. Нововведення стосується усіх суб’єктів гемблінгового ринку, які мають офіційну ліцензію та працюють законно.

З моменту ухвалення оновленого порядку тепер діють нові правила для системи онлайн моніторингу. Відповідно до них, повинні виконуватись наступні дії.

Постійний контроль діяльності суб’єктів, які займаються організацією азартних ігор. Контроль робота ігрових автоматів. Прийняття мір для захисту прав та інтересів гравців. Чітке виконання встановленого механізму роботи, правил експлуатації обладнання та його технічного супроводу. Надання доступу користувачам, які мають відповідний дозвіл.

Крім того, був встановлений порядок співробітництва органу ДСОМ з компаніями, які організовують азартні ігри та комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Незважаючи на великий перелік змін державної системи онлайн моніторингу, вони майже не заторкнуть користувачів. Як і раніше, можна відкривати для себе нові слоти, або отримувати виграші вже в улюблених ігрових автоматах на перевірених платформах, наприклад First казино https://ua1.com.ua/casino/firstcasino.

Досягти повної прозорості та контрольованості ситуації, яка складається на ринку азартних ігор, дозволить постійна передача в режимі реального часу інформації до ДСОМ. Спеціалісти розробили інтерфейс прикладного програмування для передачі наступних даних:

час, учасники та сума кожної операції з прийняття ставок;

операції з повернення ставок;

операції з нарахування виграшів у азартних іграх;

інші операції, пов’язані з виплатами коштів гравцям;

операції, в ході яких кошти обмінюються на гривневі замінники, чи навпаки, гривневий замінники – на реальні кошти.

В порядку зазначений перелік чітких вимог, яких в обов’язковому порядку необхідно дотримуватись, подаючи такі відомості. Вони мають містити вичерпну інформацію, а саме:

унікальний ідентифікатор, який автоматично присвоюється кожній операції,

ідентифікатор кожного гравця, зареєстрованого в системі;

дата і час проведення операцій (ідентифікації, верифікації чи перевірки даних);

час входу до особистого кабінету та виходу з нього;

тип та інформація про документ, за допомогою якого реалізовувалась ідентифікація та інші операції;

ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру (постачальника послуг).

Не є винятком і інформація про браузер, який використовує користувач, виконуючи операції на сайті різних казино, наприклад Супер Гра https://ua1.com.ua/casino/supergra. Основною метою оновлення є зовсім не ускладнення роботи онлайн казино та інших суб’єктів гемблінгового ринку. Такі міри дозволять досягти абсолютної прозорості, зупиняючи подальше зростання чорного ринку. В результаті держава буде отримувати всі нараховані податки, а організації, які займаються азартними іграми, зможуть працювати під захистом закону.