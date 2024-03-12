Голова комісії з регулювання азартних ігор та лотерей в Україні нагадав представникам бізнесу про те, що в силу вступив в новий Порядок функціонування Державної системи онлайн моніторингу. Нововведення стосується усіх суб’єктів гемблінгового ринку, які мають офіційну ліцензію та працюють законно.
З моменту ухвалення оновленого порядку тепер діють нові правила для системи онлайн моніторингу. Відповідно до них, повинні виконуватись наступні дії.
- Постійний контроль діяльності суб’єктів, які займаються організацією азартних ігор.
- Контроль робота ігрових автоматів.
- Прийняття мір для захисту прав та інтересів гравців.
- Чітке виконання встановленого механізму роботи, правил експлуатації обладнання та його технічного супроводу.
- Надання доступу користувачам, які мають відповідний дозвіл.
Крім того, був встановлений порядок співробітництва органу ДСОМ з компаніями, які організовують азартні ігри та комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Незважаючи на великий перелік змін державної системи онлайн моніторингу, вони майже не заторкнуть користувачів. Як і раніше, можна відкривати для себе нові слоти, або отримувати виграші вже в улюблених ігрових автоматах на перевірених платформах, наприклад First казино https://ua1.com.ua/casino/firstcasino.
Досягти повної прозорості та контрольованості ситуації, яка складається на ринку азартних ігор, дозволить постійна передача в режимі реального часу інформації до ДСОМ. Спеціалісти розробили інтерфейс прикладного програмування для передачі наступних даних:
- час, учасники та сума кожної операції з прийняття ставок;
- операції з повернення ставок;
- операції з нарахування виграшів у азартних іграх;
- інші операції, пов’язані з виплатами коштів гравцям;
- операції, в ході яких кошти обмінюються на гривневі замінники, чи навпаки, гривневий замінники – на реальні кошти.
В порядку зазначений перелік чітких вимог, яких в обов’язковому порядку необхідно дотримуватись, подаючи такі відомості. Вони мають містити вичерпну інформацію, а саме:
- унікальний ідентифікатор, який автоматично присвоюється кожній операції,
- ідентифікатор кожного гравця, зареєстрованого в системі;
- дата і час проведення операцій (ідентифікації, верифікації чи перевірки даних);
- час входу до особистого кабінету та виходу з нього;
- тип та інформація про документ, за допомогою якого реалізовувалась ідентифікація та інші операції;
- ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру (постачальника послуг).
Не є винятком і інформація про браузер, який використовує користувач, виконуючи операції на сайті різних казино, наприклад Супер Гра https://ua1.com.ua/casino/supergra. Основною метою оновлення є зовсім не ускладнення роботи онлайн казино та інших суб’єктів гемблінгового ринку. Такі міри дозволять досягти абсолютної прозорості, зупиняючи подальше зростання чорного ринку. В результаті держава буде отримувати всі нараховані податки, а організації, які займаються азартними іграми, зможуть працювати під захистом закону.