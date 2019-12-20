На цьому наголосив очільник Тернопільської обласної ради під час ІІ церемонії нагородження «Доброволець Тернопільщини», які відбулася в академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Цього разу орденом «Лицарський хрест добровольця» відзначено 10 номінантів, з яких 2 – посмертно, а також – вперше – народним знаком пошани «Учасник бойових дій».

– Маю за честь стояти на цій сцені та вручати відзнаки тим, хто перший став на захист нашої землі, – зазначив Віктор Овчарук. – Церемонія «Доброволець Тернопільщини» – це, найперше, вшанування тих людей, завдяки яким, їхній мужності, відданості національним інтересам і щирому патріотизму вдалося зупинити російського агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу й озброїти армію.Водночас, це і нагадування нашому суспільству, що війна триває. На превеликий жаль, сьогодні запал суспільства дещо згасає. Якщо на початку російсько-української війни кожна смерть глибоко відлунювала у наших серцях, то зараз все вже не так боляче сприймається. Тільки ті трагічні обставини, які мають місце на східних кордонах України, ми не маємо права перевести у статистику. Переконаний, кожен доброволець, який став на захист держави, повинен бути гідно пошанований. І церемонія «Доброволець Тернопільщини» проводитиметься доти, допоки жоден не залишиться поза увагою. І Тернопільська обласна рада, депутатський корпус будуть допомагати та сприяти проведенню таких церемоній. Бо вони – то частинка великої вдячності усім нашим добровольцям.

Очільник обласної ради подякував «Всеукраїнському об’єднанню учасників АТО Галичини», особисто Ружені Волянській, усім організаторам за те, що такими заходами, такими церемоніями нагородження наших героїв, волонтерів вони нагадують суспільству: подвиг кожного добровольця не має права на забуття і повинен надійно зберегтися у літописі української держави.