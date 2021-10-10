Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 9 жовтня.

Про це повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • чоловік 83 р., Тернопільський район;
  • жінка 72 р., Чортківський район;
  • чоловік 35 р., Тернопільський район;
  • чоловік 66 р., Чортківський район;
  • чоловік 74 р., Тернопільський район;
  • жінка 82 р., м. Тернопіль;
  • жінка 63 р., Тернопільський район.

Загалом за добу зареєстрували 405 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 135 осіб.