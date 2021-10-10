Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 9 жовтня.
Про це повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
- чоловік 83 р., Тернопільський район;
- жінка 72 р., Чортківський район;
- чоловік 35 р., Тернопільський район;
- чоловік 66 р., Чортківський район;
- чоловік 74 р., Тернопільський район;
- жінка 82 р., м. Тернопіль;
- жінка 63 р., Тернопільський район.
Загалом за добу зареєстрували 405 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 135 осіб.
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