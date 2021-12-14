У селі Пилява на Бучаччині ТзОВ «Бучачагрохлібпром» запустило ще один корівник на понад шість сотень голів.

Ферма відповідає міжнародним стандартам, обладнана найсучаснішою технікою та є однією із найкращих в Україні. Петро Іванович Гадз та колектив підприємства створили тут усі необхідні умови для комфорту тварин й удосконалення продукції – матраци, хедлоки, щітки, адаптивне освітлення, автоматичне гноєвидалення, вентиляція, система відстежування та покращення мікроклімату.

Запрацювала нова ферма в середу, 8 грудня. Привітав колектив із ще одним досягненням керівник ПАТ «Мшанецьке» Петро Іліщук.

– Дізнавшись, що сьогодні в Петра Гадза свято – відкривається нове містечко для тварин у селі Пилява, я з великим задоволенням приїхав. Вітаю Петра Івановича, весь колектив, будівельників та усіх, хто працював над спорудженням цього приміщення. Якщо Миколай приносить подарунки, то це – сюрприз для всієї Бучаччини й області загалом. Ще влітку ми відкривали такий самий корівник. Я здивований, що за такий короткий термін «Бучачагрохлібпрому» вдалося створити один із найкращих комплексів у Західній Україні, – зазначив Петро Іліщук.

У компанії кажуть, що це – другий із трьох запланованих нових корівників. Нещодавно такий уже ввели в експлуатацію в с. Соколів. Незабаром буде добудований аналогічний в с. Осівці.