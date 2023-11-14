Комісія з регулювання азартних ігор підбила підсумки за результатами діяльності за 3 роки

Державний регулятор гральної сфери підбив підсумки своєї роботи за 3 роки. Нагадаємо, що ліцензування операторів азартних ігор розпочалося на початку 2021 року. Комісія КРАІЛ була створена раніше, на підставі ухваленого у 2020 році закону про регулювання сфери гемблінгу.

Основне завдання регулятора полягає в ліцензуванні та подальшому контролі ігрового бізнесу. Сучасний ігровий бізнес відрізняється універсальністю та надає свої послуги на стаціонарних та віртуальних майданчиках. Так, за три роки ліцензії отримали 19 інтернет-компаній. За словами гемблінг-експерта Андрія Рубана, сьогодні у рейтингу казино на порталі Мета вказано 11 чинних ліцензійних сайтів. Ще 3 бренди готуються до запуску своїх ресурсів.

Декілька казино були позбавлені ліцензій через виявлені порушення. Аналогічна доля спіткала трьох букмекерів та кілька фінансових компаній, які були пов’язані з непрозорою діяльністю та сумнівними платежами щодо введення та виведення коштів на ігрові майданчики, найбільш значущою з яких був Айбокс Банк.

Результати роботи КРАІЛ у цифрах

В опублікованому на сайті КРАІЛ звіті наводяться такі статистичні показники за 3 роки.

Видано ліцензій та дозволів – 6112.

Оброблено звернень на гарячу лінію – 7579.

Перераховано до бюджету щорічних ліцензійних внесків – 4,226 млрд грн.

Розроблено нормативно-правові акти – 52.

Створено реєстр осіб з ігровою залежністю, внесено до нього – 2655 осіб.

Зареєстровано звернень (про порушення, заявки на самообмеження тощо) – 3392.

Виявлено незаконних ігрових інтернет-ресурсів – 2077.

Підписано меморандумів, договорів та угод про взаємодію, співпрацю, обмін інформацією – 16.

Проведено позапланові перевірки операторів азартних ігор – 5.

Складено протоколів про усунення порушень – 3.

Звертає на себе велику кількість ліцензій та дозволів, виданих комісією. Варто зважити, що дозвільні документи видаються у т.ч. та на окреме ігрове обладнання (столи, автомати та ін.).

Ще один момент – доходи бюджету не обмежуються ліцензійними зборами. Кожна гральна компанія регулярно виплачує низку податків (на прибуток, дохід, соціальні платежі з виграшів гравців).

Інформаційні бюлетені КРАІЛ

Комісія регулярно публікує повідомлення про свою поточну діяльність. Окремі бюлетені присвячуються наступним ключовим питанням:

видачі нових ліцензій та дозволів (наприклад, за останні 3 місяці ліцензії було видано чотирьом брендам онлайн-казино: GGBet, Slotor777, 777 та Casino.ua);

анулювання ліцензій (останні фігуранти – Parimatch і Pointloto1);

розгляду законопроєктів та нормативних актів, видачі рекомендацій щодо запланованих нововведень, їх оцінки з погляду оптимізації роботи гральної індустрії;

боротьбі з ігровою залежністю та самообмеження низки осіб, спрямованої на цю проблематику соціальної реклами;

інформування про законодавчі нововведення, що вступають в дію;

важливим аспектам моніторингу ринку та проведення (позапланових) перевірок;

результати моніторингу та виявлені порушення;

інформування про порядок діяльності комісії.

Наприклад, у свіжих бюлетенях КРАІЛ містяться повідомлення про відновлення позапланових перевірок, видачу нових ліцензій, розміщення соціальної реклами та ін.