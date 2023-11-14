Державний регулятор гральної сфери підбив підсумки своєї роботи за 3 роки. Нагадаємо, що ліцензування операторів азартних ігор розпочалося на початку 2021 року. Комісія КРАІЛ була створена раніше, на підставі ухваленого у 2020 році закону про регулювання сфери гемблінгу.
Основне завдання регулятора полягає в ліцензуванні та подальшому контролі ігрового бізнесу. Сучасний ігровий бізнес відрізняється універсальністю та надає свої послуги на стаціонарних та віртуальних майданчиках. Так, за три роки ліцензії отримали 19 інтернет-компаній. За словами гемблінг-експерта Андрія Рубана, сьогодні у рейтингу казино на порталі Мета вказано 11 чинних ліцензійних сайтів. Ще 3 бренди готуються до запуску своїх ресурсів.
Декілька казино були позбавлені ліцензій через виявлені порушення. Аналогічна доля спіткала трьох букмекерів та кілька фінансових компаній, які були пов’язані з непрозорою діяльністю та сумнівними платежами щодо введення та виведення коштів на ігрові майданчики, найбільш значущою з яких був Айбокс Банк.
Результати роботи КРАІЛ у цифрах
В опублікованому на сайті КРАІЛ звіті наводяться такі статистичні показники за 3 роки.
- Видано ліцензій та дозволів – 6112.
- Оброблено звернень на гарячу лінію – 7579.
- Перераховано до бюджету щорічних ліцензійних внесків – 4,226 млрд грн.
- Розроблено нормативно-правові акти – 52.
- Створено реєстр осіб з ігровою залежністю, внесено до нього – 2655 осіб.
- Зареєстровано звернень (про порушення, заявки на самообмеження тощо) – 3392.
- Виявлено незаконних ігрових інтернет-ресурсів – 2077.
- Підписано меморандумів, договорів та угод про взаємодію, співпрацю, обмін інформацією – 16.
- Проведено позапланові перевірки операторів азартних ігор – 5.
- Складено протоколів про усунення порушень – 3.
Звертає на себе велику кількість ліцензій та дозволів, виданих комісією. Варто зважити, що дозвільні документи видаються у т.ч. та на окреме ігрове обладнання (столи, автомати та ін.).
Ще один момент – доходи бюджету не обмежуються ліцензійними зборами. Кожна гральна компанія регулярно виплачує низку податків (на прибуток, дохід, соціальні платежі з виграшів гравців).
Інформаційні бюлетені КРАІЛ
Комісія регулярно публікує повідомлення про свою поточну діяльність. Окремі бюлетені присвячуються наступним ключовим питанням:
- видачі нових ліцензій та дозволів (наприклад, за останні 3 місяці ліцензії було видано чотирьом брендам онлайн-казино: GGBet, Slotor777, 777 та Casino.ua);
- анулювання ліцензій (останні фігуранти – Parimatch і Pointloto1);
- розгляду законопроєктів та нормативних актів, видачі рекомендацій щодо запланованих нововведень, їх оцінки з погляду оптимізації роботи гральної індустрії;
- боротьбі з ігровою залежністю та самообмеження низки осіб, спрямованої на цю проблематику соціальної реклами;
- інформування про законодавчі нововведення, що вступають в дію;
- важливим аспектам моніторингу ринку та проведення (позапланових) перевірок;
- результати моніторингу та виявлені порушення;
- інформування про порядок діяльності комісії.
Наприклад, у свіжих бюлетенях КРАІЛ містяться повідомлення про відновлення позапланових перевірок, видачу нових ліцензій, розміщення соціальної реклами та ін.