На Великдень поліція працюватиме у посиленому режимі. Діятиме комендантська година.

Зазвичай на Великдень богослужіння в храмах розпочинаються в нічну пору. Але цього року, як і минулого, війна вносить свої корективи. У зв’язку з тим, що на Тернопільщині діє комендантська година, поліцейські просять з розумінням і відповідальністю поставитися до таких обмежень.

Нагадаємо, з 1 квітня тривалість комендантської години на Тернопільщині – з опівночі до 5 години ранку. В цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і документів, що посвідчують особу, а також пересуватися власним транспортом.

Задля забезпечення правопорядку та безпеки на території області поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. Особливу увагу буде приділено місцям, де розташовані паломницькі центри, та населеним пунктам, де проводяться почергові богослужіння.

Поліцейські закликають місцевих жителів та гостей бути відповідальними, не нехтувати обмеженнями військового часу та толерантно ставитися один до одного.