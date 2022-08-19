Колишній начальник управління Держпраці у Тернопільській області Віталій Мариновський повідомив про корупцію у цьому відомстві. З цього приводу він звернувся до президента України.

Своє відеозвернення до Володимира Зеленського він оприлюднив у соцмережі, передає Суспільне.

“26 лютого зачислений у Збройні сили України як доброволець, тернопільський тероборонівець. Відслужив 5 місяців – 25 липня я звільнений. Був на сході в декількох гарячих точках, за сімейними обставинами звільнився, повернувся на роботу. На роботі звільнений без пояснень. У мене закінчився контракт, моя попередниця вийшла на роботу, вона була у відпустці по догляду за дитиною. Все би нічого, якби на цьому тижні моїм заступником був призначений її громадянський чоловік. Корупція. Корупцію потім будемо доводити”, – розповів у зверненні Віталій Мариновський.

Також він прокоментував Суспільному, що про звільнення його попередили 12 серпня.

“15 серпня на роботу мала вийти моя попередниця і колега, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Але в понеділок на роботу вона не прийшла. Я не мав кому передати справи. Не було її на роботі й 16 серпня, тому всі документи мені довелося передати одному з начальників відділу. Також мені відомо, що 8 серпня на посаду заступника начальника управління Держпраці в області призначили її громадянського чоловіка. Я знав, на яку посаду йду, що це декретне місце, але не чекав, що будучи на ній, заступником призначать громадянського чоловіка моєї попередниці, яка тепер знову очолюватиме управління. Я попередив в телефонній розмові своє керівництво про те, чи вони розуміють, що можуть бути корупційні дії. Вони вислали документ, хотіли перестрахуватись, щоб ми повідомили офіційно їм. Я повідомив керівнику своєму телефоном”.

Керівництво управління Держпраці у Тернопільській області наразі цю ситуацію не коментує. Про це Суспільному повідомила виконувачка обов’язків головного спеціаліста з питань доступу до публічної інформації Оля Голуб.

Адвокат Юрій Кондратенко каже, підстави прийому на роботу або звільнення слід шукати у наказі про призначення працівника на відповідну посаду та в трудовій книжці.

“Якщо у трудовій книжці та в наказі зазначено, що особа прийнята на час декретної відпустки іншого працівника, то коли на роботу виходить працівник із декретної відпустки, він займає місце, а особа, яка була на цій посаді – звільняється”.

За словами Юрія Кондратенка, якщо працівника приймають на державну службу, його кандидатуру мають перевірити на відповідність посаді.

“Коли особу приймають на роботу, той, хто приймає, перевіряє на відповідність вимогам щодо зайняття цієї посади. Якщо ідуть звинувачення, то ми не можемо безпідставно говорити, так воно чи інакше. Всі обставини перевіряються. Але слід звернути увагу на те, що є Закон “Про захист персональних даних”, є інші вимоги Цивільного Кодексу, які захищають нас, громадян України. І просто говорити на словах, без доведення різних обставин – це буде голослівно й буде порушувати права особи, яку звинувачують в порушення законодавства. Тому, для того, щоб щось встановлювати, або обвинувачувати, треба всі факти перевіряти”, – каже Юрій Кондратенко.

Як ідеться у матеріалі Суспільного, Віталій Мариновський виконував обов’язки начальника управління з листопада 2020 року. Служив у 83 батальйоні 105-ї окремої бригади територіальної оброни України, виконував бойові завдання на Харківщині та Донеччині. Повернувся у Тернопіль 7 липня у відпустку в зв’язку з народженням сина. Зараз звільнився з лав ЗСУ.