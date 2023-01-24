На засіданні Кабінету міністрів України 24 січня прийнято низку кадрових рішень.

Зокрема, з почали заступника Міністра розвитку громад та територій України звільнено В’ячеслава Негоду.

Про це повідомив міністр Олег Немчінов.

Окрім того, з посад заступників міністрів звільнено:

● Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;

● Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

● Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.

Також підтримано проекти указів Президента України про звільнення:

● Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

● Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

● Олексія Кулебу – Київська ОВА;

● Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

● Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Водночас, на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Зазначимо, В’ячеслав Негода народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка Лановецького району Тернопільської області. Працював архітектором, інженером-конструктором інженерно-будівельного відділу Всесоюзного проектно-конструкторського інституту в Тернополі. Згодом був начальником конструкторського бюро Виробничого об’єднання “Ватра”. У 1990-1998 роках був Тернопільським міським головою і депутатом Тернопільської облради.