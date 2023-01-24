На засіданні Кабінету міністрів України 24 січня прийнято низку кадрових рішень.
Зокрема, з почали заступника Міністра розвитку громад та територій України звільнено В’ячеслава Негоду.
Про це повідомив міністр Олег Немчінов.
Окрім того, з посад заступників міністрів звільнено:
● Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;
● Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
● Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.
Також підтримано проекти указів Президента України про звільнення:
● Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
● Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
● Олексія Кулебу – Київська ОВА;
● Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
● Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
Водночас, на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.
Зазначимо, В’ячеслав Негода народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка Лановецького району Тернопільської області. Працював архітектором, інженером-конструктором інженерно-будівельного відділу Всесоюзного проектно-конструкторського інституту в Тернополі. Згодом був начальником конструкторського бюро Виробничого об’єднання “Ватра”. У 1990-1998 роках був Тернопільським міським головою і депутатом Тернопільської облради.